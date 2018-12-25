Лед и пламень: Маркл и Миддлтон отметили Рождество

Королева Великобритании Елизавета II посетила рождественскую службу в церкви Святой Магдалены в Норфолке. К ней присоединились и многочисленные родственники: Кейт Миддлтон и принц Уильям, беременная Меган Маркл и принц Гарри, принц Чарльз и многие другие. Отметим. что если ожидающая первенца Меган выбрала для похода в церковь синее платье, темное пальто и сапоги, то Кейт явно форсила в легком красном пальто, туфлях и шляпке (ей в тон она подобрала клатч и перчатки).