Лед и пламень: Маркл и Миддлтон отметили Рождество

Королева Великобритании Елизавета II посетила рождественскую службу в церкви Святой Магдалены в Норфолке. К ней присоединились и многочисленные родственники: Кейт Миддлтон и принц Уильям, беременная Меган Маркл и принц Гарри, принц Чарльз и многие другие. Отметим. что если ожидающая первенца Меган выбрала для похода в церковь синее платье, темное пальто и сапоги, то Кейт явно форсила в легком красном пальто, туфлях и шляпке (ей в тон она подобрала клатч и перчатки).
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