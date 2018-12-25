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Дек. 25, 2018
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Главной красавицей Москвы стала жительница Петербурга

567

В понедельник состоялся финал конкурса красоты "Мисс Москва-2018". "Дни.ру" подготовили фоторепортаж с этого яркого и красочного мероприятия. 

Победительницей состязания стала 24-летняя Алеся Семеренко. Девушка приехала в столицу из Санкт-Петербурга. Она работает моделью, ведет собственный блог в Instagram. "Друзья, у меня нет слов! Я безгранично счастлива... И до сих пор не верится, руки трясутся. Всем огромное спасибо за поддержку!", – написала Алеся в своем Instagram. В прошлом году она приняла участие в конкурсе "Мисс Россия" и заняла 20-е место. 

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