Главной красавицей Москвы стала жительница Петербурга

В понедельник состоялся финал конкурса красоты "Мисс Москва-2018". "Дни.ру" подготовили фоторепортаж с этого яркого и красочного мероприятия.

Победительницей состязания стала 24-летняя Алеся Семеренко. Девушка приехала в столицу из Санкт-Петербурга. Она работает моделью, ведет собственный блог в Instagram. "Друзья, у меня нет слов! Я безгранично счастлива... И до сих пор не верится, руки трясутся. Всем огромное спасибо за поддержку!", – написала Алеся в своем Instagram. В прошлом году она приняла участие в конкурсе "Мисс Россия" и заняла 20-е место.