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Дек. 26, 2018
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Последний концерт в "Олимпийском": звезды чествовали Филиппа Киркорова

567

Филипп Киркоров снова всем показал, кто поп-король в отечественном шоу-бизнесе. Артист презентовал свое новое шоу со сложным названием: "New Project "Я+R" Второе Я". Первые места в зрительном зале заняли Анастасия Стоцкая, Жасмин, Валерий Леонтьев, Сергей Лазарев, Таисия Повалий и даже его бывшая жена Алла Пугачева.

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