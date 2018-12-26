Последний концерт в "Олимпийском": звезды чествовали Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров снова всем показал, кто поп-король в отечественном шоу-бизнесе. Артист презентовал свое новое шоу со сложным названием: "New Project "Я+R" Второе Я". Первые места в зрительном зале заняли Анастасия Стоцкая, Жасмин, Валерий Леонтьев, Сергей Лазарев, Таисия Повалий и даже его бывшая жена Алла Пугачева.