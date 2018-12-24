Преобразившаяся дочь Абрамовича восхитила телом

Дочь предпринимателя Романа Абрамовича похвасталась подтянутой фигурой в купальнике. "Дни.ру" подготовили фоторепортаж о преобразившейся Софии.



Недавно девушка побывала на Мальдивских островах. В своем Instagram София опубликовала несколько снимков с отдыха, на которых она позирует в открытом купальнике. Полгода назад она решила сесть на диету и стала усиленно заниматься спортом. Пользователи обратили внимание, что дочери предпринимателя удалось быстро избавиться от лишних килограммов, и засыпали ее комплиментами: "Красотка", "О, это наша девочка!", "Восхитительна", "Суперкрасавица".