Преобразившаяся дочь Абрамовича восхитила телом

Дочь предпринимателя Романа Абрамовича похвасталась подтянутой фигурой в купальнике. "Дни.ру" подготовили фоторепортаж о преобразившейся Софии.
Недавно девушка побывала на Мальдивских островах. В своем Instagram София опубликовала несколько снимков с отдыха, на которых она позирует в открытом купальнике. Полгода назад она решила сесть на диету и стала усиленно заниматься спортом. Пользователи обратили внимание, что дочери предпринимателя удалось быстро избавиться от лишних килограммов, и засыпали ее комплиментами: "Красотка", "О, это наша девочка!", "Восхитительна", "Суперкрасавица".
Наследник актрисы принял сыграл в спектакле
23-летняя девушка родом из Швеции
27-летняя "мисс Испания" составила конкуренцию лидерам
Певица вышла в свет с супругом
Знаменитости собрались в театре "Современник"
Фигуристка была в отличном расположении духа
Поп-король предстал в ярком облачении
61-летняя артистка вышла в свет
Девушке не повезло
Финал конкурса прошел в Бангкоке
Злые языки не оценили наряд девушки
Снимок она разместила в Instagram
То, что делает сегодня певица, просто стыдно
Балерина отметилась на сцене