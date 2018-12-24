Яковлева вытащила на сцену покалеченного сына

В столичном парке "Зарядье" состоялся показ спектакля Дмитрия Бикбаева "Немаленький принц". В постановке отметилась прославленная актриса Елена Яковлева, а за кулисами – легендарная ведущая Екатерина Андреева, продюсер Иосиф Пригожин с супругой, известной певицей Валерией и многие другие. Принял участие в постановке даже сын Елены Яковлевой Денис Шальных, который буквально эпатирует публику своими многочисленными татуировками и шрамированием, которое сильно покалечило его кожу.