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Янв. 20, 2018
просмотры: 123

Жуткие фотографии Анастасии Волочковой

567

Анастасия Волочкова празднует 20 января 42-летие. Когда-то она блистала в лучших театрах мира, теперь балерина стала звездой светской хроники. Только за последний год она умудрилась попасть в несколько скандальных историй. А шпагат и купальники Насти наводят ужас даже на самых преданных ее поклонников.

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