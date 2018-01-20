Жуткие фотографии Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова празднует 20 января 42-летие. Когда-то она блистала в лучших театрах мира, теперь балерина стала звездой светской хроники. Только за последний год она умудрилась попасть в несколько скандальных историй. А шпагат и купальники Насти наводят ужас даже на самых преданных ее поклонников.