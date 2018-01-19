Пышногрудые красотки дали фору мускулистым парням

Купание в проруби остается самым актуальным обрядом в праздник Крещения.
В России тысячи человек, от мала до велика, окунулись в купели. Люди верят, что крещенские купания в водоемах могут очистить от всех грехов и сделать человека духовно сильнее, ведь после освящения вода в проруби считается целебной.
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