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Янв. 18, 2018
просмотры: 123

Собчак в кофте-мешке обвинили в лицемерии

567

Кандидат на пост президента Ксения Собчак встретилась со своими сторонниками в Омске. Известная журналистка появилась перед местными жителями в серой мешковатой кофте с надписью латиницей Omsk, которую потом поменяла на черную, однако не менее унылую (как отметили позднее комментаторы в социальных сетях). Однако особенно покоробило пользователей интернета то обстоятельство, что пытающаяся соответствовать интересам общества Ксения забыла с себя снять признаки богатой жизни – золотые украшения и дорогой маникюр с ухоженных рук. Тем самым пользователи сети обвинили Собчак в лицемерии.

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