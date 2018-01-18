Собчак в кофте-мешке обвинили в лицемерии

Кандидат на пост президента Ксения Собчак встретилась со своими сторонниками в Омске. Известная журналистка появилась перед местными жителями в серой мешковатой кофте с надписью латиницей Omsk, которую потом поменяла на черную, однако не менее унылую (как отметили позднее комментаторы в социальных сетях). Однако особенно покоробило пользователей интернета то обстоятельство, что пытающаяся соответствовать интересам общества Ксения забыла с себя снять признаки богатой жизни – золотые украшения и дорогой маникюр с ухоженных рук. Тем самым пользователи сети обвинили Собчак в лицемерии.
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