Путин надел тулуп и валенки на голое тело

Глава российского государства побывал в мужском монастыре Нило-Столобенская пустынь. Там он президент окунулся в Крещенскую купель.
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