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Янв. 18, 2018
просмотры: 123

Девушки ввели моду на "заснеженные ресницы" в 60-градусный мороз

567

Уже несколько дней на севере Якутии, где расположен полюс холода Северного полушария, столбики термометров опускаются до минус 60 градусов. Пользователи соцсетей делятся впечатлениями о том, как им удается жить в таких климатических условиях.

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