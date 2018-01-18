Девушки ввели моду на "заснеженные ресницы" в 60-градусный мороз

Уже несколько дней на севере Якутии, где расположен полюс холода Северного полушария, столбики термометров опускаются до минус 60 градусов. Пользователи соцсетей делятся впечатлениями о том, как им удается жить в таких климатических условиях.
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