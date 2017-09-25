Ушастая Калашникова рассекретила жениха-миллиардера

В Москве вручили премии канала Musicbox. В этом году темой церемонии был выбран космос. Поэтому образы наряды звездных гостей были подстать. И пятилетие премии оказалось одним из самых эффектных и представительных за всю ее историю.
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