Пугающие фото искусственных любовников

С каждым годом секс-куклы становятся все больше похожими на людей, что порой может вызывать противоречивые чувства. Это называется эффект "зловещей долины", согласно которой искусственный объект, который будет выглядеть и вести себя примерно как человек, будет вызывать у людей неприязнь и даже ужас. Впрочем, судя по популярности реалистичных секс-кукол и развитию отрасли в целом, страдают от этого далеко не все люди.