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Сен. 24, 2017
просмотры: 123

Пугающие фото искусственных любовников

567

С каждым годом секс-куклы становятся все больше похожими на людей, что порой может вызывать противоречивые чувства. Это называется эффект "зловещей долины", согласно которой искусственный объект, который будет выглядеть и вести себя примерно как человек, будет вызывать у людей неприязнь и даже ужас. Впрочем, судя по популярности реалистичных секс-кукол и развитию отрасли в целом, страдают от этого далеко не все люди.

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