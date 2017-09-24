Пугающие фото искусственных любовников

С каждым годом секс-куклы становятся все больше похожими на людей, что порой может вызывать противоречивые чувства. Это называется эффект "зловещей долины", согласно которой искусственный объект, который будет выглядеть и вести себя примерно как человек, будет вызывать у людей неприязнь и даже ужас. Впрочем, судя по популярности реалистичных секс-кукол и развитию отрасли в целом, страдают от этого далеко не все люди.
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