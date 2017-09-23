Известного ведущего наградили после ухода с Первого канала

Министр культуры Владимир Мединский вручил награды деятелям искусства. Чиновник отметил заслуги таких известных артистов, как Григорий Лепс, Надежда Бабкина и Сергей Никоненко.
Получил награду из рук министра и бывший ведущий передачи "Жди меня" Александр Галибин. Dni.Ru собрали лучшие фотографии с мероприятия.
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