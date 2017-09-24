Запашный целуется со львом

Большой Московский цирк представил свою новую программу "Эмоции и..." в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке. Кадры с генерального прогона свидетельствуют, что зрителей ждет незабываемое зрелище. Например, Аскольд Запашные не только оседлал льва, но и поцеловался с ним.
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