Кобзон и Роналду "забронзовели" при жизни

Памятники при жизни – явление редкое. Их удостаиваются только по-настоящему великие люди, заслужившие любовь и уважение. Таким образом земляки хотят увековечить их заслуги перед обществом. Среди таких людей – известные артисты, спортсмены, певцы и герои. Правда, звезды обижаются, когда монументы называют памятниками. "Я же еще живой! – охнул певец Иосиф Кобзон – Но очень горжусь, что на моей малой родине появилось такое изваяние".
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