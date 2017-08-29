Как изменилась Марина Александрова

Сегодня, 29 августа, Марина Александрова отмечает круглую дату. Популярной актрисе исполнилось 35 лет. Dni.ru проследили за изменениями во внешности актрисы, начиная с ее первых шагов в кинематографе и по сегодняшний день.
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