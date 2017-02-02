Девушка Егора Крида Певица Лолита На кого Тарасов променял Бузову Королева красоты Ледниковый период
Происшествия

В Москве собаки растерзали вдову известного актера

Охранник рассказал о страшной трагедии
Lifestyle

Как изменились звезды сериала "Клон"

Dni.Ru предлагают взглянуть, как сегодня выглядят актеры культового телепроекта
партнеры
Четверг 2 февраля
Лента новостей
23:01
Очевидцы сообщили о крушении вертолета в Подмосковье
22:49
Благоустройство дворов выходит на федеральный уровень
21:59
На Украине пьяные прокуроры устроили стрельбу в кафе (видео)
21:45
Тимошенко на завтраке у Трампа приняли за монгола
Шоу-бизнес

Родители Фриске о пропаже миллионов "Русфонда"

Отец певицы объяснил, почему не явился на первое заседание
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Фев. 2, 2017
просмотры: 123

Лолита поразила своим видом в Кремле

567

Звезды первой величины отметили 75-летний юбилей Льва Лещенко в Кремле. Мэтра отечественной эстрады поздравили коллеги по цеху: Григорий Лепс, Тамара Гвердцители, Вячеслав Добрынин, Николай Басков, Стас Михайлов, Жасмин, Лолита, Александр Маршал, Александр Буйнов, ансамбль "Ялла", "Сопрано" Михаила Турецкого, "Новые самоцветы", Филипп Киркоров, Валерий Меладзе  и десятки других замечательных артистов, а также закадычные друзья Льва Лещенко – Геннадий Хазанов и Владимир Винокур.

Лолита приятно удивила собравшихся своим стильным нарядом. Стилист явно был в прекрасном настроении, когда подобрал для певицы ярко-красное платье, подчеркнувшее только достоинства звезды. И декольте, и складки в районе живота, и сеточка на лице – все смотрелось уместно и стильно. Акулы пера поставили Лолите высший балл за наряд. 

Блистала на сцене и Яна Чурикова. Сексапильная телеведущая буквально приковывала к себе взгляды собравшихся. Она выбрала для концерта в Кремле смелое платье с экстремальным декольте. Именно для таких прекрасных форм дизайнеры и создают свои шедевры.

поделиться

Российская супермодель устроила горячую фотосессию на пляже

Фотографии девушки украсили страницы известного спортивного журнала

567

Солистки "Фабрики" вышли в свет в ужасающих нарядах

Сложно не схватиться за сердце от страха, глядя на Сашу Савельеву, Сашу Попову и Иру Тоневу

567

Красавица Мария Шарапова посетила Россию

Именитая теннисистка прибыла в столицу, чтобы презентовать сладости

567

Ходченкова и Барановская поздравили "Иванушку" с 34-летием

Ради Светланы и Юлии певец всю ночь резал салат

567

82-летний Ширвиндт вышел на сцену с полуголой спутницей

В Москве состоялся вечер, посвященный юбилею театра "Ленком"

567

Любимые драгоценности звезд

Далеко не все знаменитости предпочитают золото и бриллианты

567

Секс-символы "Дома-2"

Dni.Ru вспомнили самых мужественных участников проекта

567

Хаски устроили гонки под Омском

Соревнования проходили в рамках соревнования "Гиперборея-2017"

567

Неудачные наряды Гильдии актеров

На красной дорожке премии не обошлось без конфузов

567

Самые известные голливудские вонючки

Анджелина Джоли, Джонни Депп, Дженнифер Лоуренс... в списке неопрятных актеров сплошь звезды первой величины

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Анисина спасает детей от Джигурды

Фигуристка призналась, что актер заставлял малышей участвовать в его мистериях
Политика

Путин раскусил алчный Киев

Президент России считает, что обострение ситуации в регионе спровоцировала Украина

Политика

Тимошенко на завтраке у Трампа приняли за монгола
Как украинцам лгут о резне в Донбассе
Путин раскусил алчный Киев
Трамп в ужасе от сделки с Ираном

Шоу-бизнес

Родители Фриске о пропаже миллионов "Русфонда"
Анисина спасает детей от Джигурды
Гуф о романе с Кети Топурией
Кто пришил Боне новые ягодицы

Проишествия

В Москве собаки растерзали вдову известного актера
На Украине пьяные прокуроры устроили стрельбу в кафе (видео)
Москвичка попала в секс-рабство после отдыха на Кавказе
Девушка разбилась в самолете сразу после публикации видео

Lifestyle

Как изменились звезды сериала "Клон"
Киану Ривза ждет "роман" с русской
Джоан Роулинг ответила на угрозы сжечь "Гарри Поттера"
Последние часы жизни жены Зельдина
Шоу-бизнес

Пластический хирург оценил "утиные" губы Алексы

Певице может быть необходима операция
Шоу-бизнес

Свадебное фото Дитковските и брата Хаматовой появилось в Сети

Актриса была облачена отнюдь не в белом платье
Шоу-бизнес

Муж жестоко обошелся с Сашей Савельевой

Супруг солистки группы "Фабрика" устроил настоящую провокацию
Общество

Кара-Мурза находится в критическом состоянии

Врачи в реанимации борются за жизнь политика

Гороскоп

Гороскоп здоровья на февраль 2017 года
Любовный гороскоп на февраль 2017 года
Внук спасет семью Гузеевой
Бизнес-гороскоп на февраль 2017 года

Фоторепортажи

Российская супермодель устроила горячую фотосессию на пляже
Солистки "Фабрики" вышли в свет в ужасающих нарядах
Лолита поразила своим видом в Кремле
Красавица Мария Шарапова посетила Россию

Спорт

Поветкина могли подставить американцы
Овечкин запустил шайбу в лицо арбитру (видео)
Шарапова пришла к Урганту без нижнего белья
Тихонов набросился на трусливого Фуркада

Регионы

Похищенную в Петербурге невесту ищут жених-итальянец и бывший муж
Подробности освобождения 13-летней заложницы в Омске
Ростов-на-Дону назвали самым опасным городом Европы
В центре Петербурга из-под земли забил фонтан (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru