Лолита поразила своим видом в Кремле

Звезды первой величины отметили 75-летний юбилей Льва Лещенко в Кремле. Мэтра отечественной эстрады поздравили коллеги по цеху: Григорий Лепс, Тамара Гвердцители, Вячеслав Добрынин, Николай Басков, Стас Михайлов, Жасмин, Лолита, Александр Маршал, Александр Буйнов, ансамбль "Ялла", "Сопрано" Михаила Турецкого, "Новые самоцветы", Филипп Киркоров, Валерий Меладзе и десятки других замечательных артистов, а также закадычные друзья Льва Лещенко – Геннадий Хазанов и Владимир Винокур.

Лолита приятно удивила собравшихся своим стильным нарядом. Стилист явно был в прекрасном настроении, когда подобрал для певицы ярко-красное платье, подчеркнувшее только достоинства звезды. И декольте, и складки в районе живота, и сеточка на лице – все смотрелось уместно и стильно. Акулы пера поставили Лолите высший балл за наряд.



Блистала на сцене и Яна Чурикова. Сексапильная телеведущая буквально приковывала к себе взгляды собравшихся. Она выбрала для концерта в Кремле смелое платье с экстремальным декольте. Именно для таких прекрасных форм дизайнеры и создают свои шедевры.

