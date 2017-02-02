Солистки "Фабрики" вышли в свет в ужасающих нарядах

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Группа "Фабрика" представила на суд публики самый необычный клип за всю 15-летнюю историю коллектива. Режиссером провокационного видео "Полюбила" стал Кирилл Сафонов, показавший свою жену Сашу Савельеву и ее коллег сумасшедшими. Сложно не схватиться за сердце, глядя на мертвецки бледных и буйных солисток "Фабрики". Гримеры превратили красоток Сашу Савельеву, Сашу Попову и Иру Тоневу чуть ли не в привидений. Режиссер жестоко обошелся с артистками, нацепив на них смирительные рубашки. В таком ужасающем виде они появились не только в клипе, но и на презентации.
Первыми зрителями видео "Полюбила" стали: Валерия Гай-Германика, Игорь Матвиенко, Эдгард Запашный, Ирина Чайковская, Анастасия Задорина, Елена Захарова, Наталья Лесниковская, Дмитрий Хрусталев, Влад Топалов, Андрей Григорьев-Аполлонов, Елена Борщева, Мария Лобанова, Снежина Кулова, Татьяна Ткачук ("Моя Мишель"), Артур Гаспарян, Александр Полесицкий, группа "Корни", Юлия Михальчик, Валерия Кожевникова, Денис Клявер, Арчи и другие.
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