Красавица Мария Шарапова посетила Россию

Мария Шарапова прибыла в Россию. Программа у именитой теннисистки оказалась весьма насыщенной. Она посетила презентацию новых спортивных проектов в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького на сезон 2017 года, затем отправилась в весьма дорогой продовольственный магазин, где представила свою линию сладостей Sugarpova, а вечером встретилась с популярным ведущим, актером и шоуменом Иваном Ургантом, став звездой его передачи.