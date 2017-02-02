Красавица Мария Шарапова посетила Россию

Президент Украины заявил, что выступает за снятие санкций
Российская теннисистка стала гостем программы на Первом канале
Мария Шарапова прибыла в Россию. Программа у именитой теннисистки оказалась весьма насыщенной. Она посетила презентацию новых спортивных проектов в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького на сезон 2017 года, затем отправилась в весьма дорогой продовольственный магазин, где представила свою линию сладостей Sugarpova, а вечером встретилась с популярным ведущим, актером и шоуменом Иваном Ургантом, став звездой его передачи.
Ради Светланы и Юлии певец всю ночь резал салат
В Москве состоялся вечер, посвященный юбилею театра "Ленком"
Далеко не все знаменитости предпочитают золото и бриллианты
Dni.Ru вспомнили самых мужественных участников проекта
Соревнования проходили в рамках соревнования "Гиперборея-2017"
На красной дорожке премии не обошлось без конфузов
Анджелина Джоли, Джонни Депп, Дженнифер Лоуренс... в списке неопрятных актеров сплошь звезды первой величины
На Филиппинах состоялся финал престижного конкурса
Национальная сборная завоевала шесть медалей первенства
В Москве состоялась торжественная церемония вручения премии "Золотой Орел"
Стоит быть внимательным к собственному самочувствию вблизи затмения 26 февраля
В Москве простились с известным диджеем и продюсером
Актриса раскрыла на программе страшную тайну
Несмотря на тяжелую болезнь, сатирик не теряет присутствия духа