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Фев. 2, 2017
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Красавица Мария Шарапова посетила Россию

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Мария Шарапова прибыла в Россию. Программа у именитой теннисистки оказалась весьма насыщенной. Она посетила презентацию новых спортивных проектов в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького на сезон 2017 года, затем отправилась в весьма дорогой продовольственный магазин, где представила свою линию сладостей Sugarpova, а вечером встретилась с популярным ведущим, актером и шоуменом Иваном Ургантом, став звездой его передачи.

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