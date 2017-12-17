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Дек. 17, 2017
просмотры: 123

Новая Юлия Липницкая завоевала сердца миллионов

567

Российская спортсменка Алина Загитова по праву считается восходящей звездой мирового фигурного катания. Она вот уже на протяжении двух лет получает золотые медали на крупных международных соревнованиях.

Юной фигуристке удалось завоевать целую армию поклонников. Dni.Ru собрали лучшие снимки с выступлений 15-летней чемпионки.

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