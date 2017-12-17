Новая Юлия Липницкая завоевала сердца миллионов

Российская спортсменка Алина Загитова по праву считается восходящей звездой мирового фигурного катания. Она вот уже на протяжении двух лет получает золотые медали на крупных международных соревнованиях.

Юной фигуристке удалось завоевать целую армию поклонников. Dni.Ru собрали лучшие снимки с выступлений 15-летней чемпионки.