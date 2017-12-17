Как менялась красавица Оксана Федорова

Известной модели и телеведущей Оксане Федоровой 17 декабря исполнилось 40 лет. Dni.Ru собрали лучшие фотографии знаменитой красавицы.
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