Самые сексапильные наряды Анны Седоковой

16 декабря певице исполнилось 35 лет. К этому возрасту Анна успела сделать карьеру и родить троих детей.
Украинская поп-певица, актриса, теле– и радиоведущая, а также бывшая солистка "золотого" состава женской поп-группы "ВИА Гра" всегда отличалась умением подчеркнуть свою шикую фигуру красивым нарядом. Dni.Ru, в честь юбилея исполнительницы решили вспомнить ее самые сексапильные образы.
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