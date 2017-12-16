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Дек. 16, 2017
просмотры: 123

Самые сексапильные наряды Анны Седоковой

567

16 декабря певице исполнилось 35 лет. К этому возрасту Анна успела сделать карьеру и родить троих детей.

Украинская поп-певица, актриса, теле– и радиоведущая, а также бывшая солистка "золотого" состава женской поп-группы "ВИА Гра" всегда отличалась умением подчеркнуть свою шикую фигуру красивым нарядом. Dni.Ru, в честь юбилея исполнительницы решили вспомнить ее самые сексапильные образы.

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