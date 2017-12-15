Ведущая Дана Борисова сильно изменилась

Недавно стало известно о том, что Дана Борисова якобы предприняла попытку наложить на себя руки. Впрочем, сама телеведущая заявила, что просто переборщила с препаратами по лечению кашля, и показала фото из больницы. Общественность отметила, что Дана сильно изменилась. Dni.ru решили собрать изображения Борисовой, чтобы проверить это утверждение.
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