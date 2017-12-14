Что случилось с волосами Дробыша и его жены

В Москве в Государственном Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония награждения Российской национальной музыкальной премии. Мероприятие посетило множество отечественных знаменитостей. Не обошлось без забавных моментов, вовремя подмеченных журналистами. К примеру, фотографы подловили продюсера Бари Алибасова, капающего в нос, и супругов Дробыш, с волосами которых что-то случилось.