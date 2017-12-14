Изысканные Рудковская и Гагарина блеснули на вручении премии

В Москве состоялось вручение Российской национальной музыкальной премии. По красной дорожке прошлось множество российских знаменитостей. Особое внимание привлекли певица Полина Гагарина, нарядившееся в платье нежного цвета с перьями, продюсер Яна Рудковская в необычном сочетании темного топа и светлой юбки в цветочек в пол и балерина Анастасия Волочкова, от глубокого декольте которой у всех буквально захватило дух.