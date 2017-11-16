Яркая Снигирь перещеголяла Ходченкову и Чиповскую

15 ноября в одном из столичых кинотеатров состоялся премьерный показ экранизации романа Алексея Толстого "Хождение по мукам". Более двух тысяч человек собрались в кинотеатре на Новом Арбате, чтобы увидеть первые серии масштабной картины телеканала НТВ. Особое внимание СМИ привлекла актриса Юлия Снигирь, исполнившая в фильме главную роль. Артистка появилась на публике в ярком красном платье, с элегантной прической. Своим образом Снигирь явно перещеголяла одетую в черное Светлану Ходченкову и деловой светлый костюм Анну Чиповскую.