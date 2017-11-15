История любви Самбурской и молодого актера

Экс-звезда "Универа" Настасья Самбурская вышла замуж за актера Кирилла Дыцевича. Свадьба прошла без шума, пара просто расписалась в одном из загсов Москвы. Предугадывая реакцию поклонников, что это заявление актрисы может быть расценена как шутка, Самбурская заявила, что на этот раз все серьезно.

Избранник Самбурской младше на шесть лет. Кириллу Дыцевичу 24 года, на его счету 18 работ в различных проектах. Он окончил Белорусскую государственную академию искусства, в кино работает с 2012 года. Актер Московского театра имени Пушкина.

