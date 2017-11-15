История любви Самбурской и молодого актера

Экс-звезда "Универа" Настасья Самбурская вышла замуж за актера Кирилла Дыцевича. Свадьба прошла без шума, пара просто расписалась в одном из загсов Москвы. Предугадывая реакцию поклонников, что это заявление актрисы может быть расценена как шутка, Самбурская заявила, что на этот раз все серьезно.
Избранник Самбурской младше на шесть лет. Кириллу Дыцевичу 24 года, на его счету 18 работ в различных проектах. Он окончил Белорусскую государственную академию искусства, в кино работает с 2012 года. Актер Московского театра имени Пушкина.
Артист даже забыл про свою молодую подружку
Актриса пришла на премию в сексуальном наряде
Девушка украшает собой эфир песенного шоу
Артистке исполнилось 40 лет
Поклонники пришли в ужас от увиденного
Траурная церемония длилась два часа
Молодой маме исполнилось 35 лет
Американской актрисе исполнилось 55 лет
У артиста была яркая, насыщенная жизнь
Певец выступил с юбилейной программой
Певца, считающего себя королем, принародно унизили
Перед их выступлением прошла акция протеста
За легендарным артистом следили
Актриса высказалась о скандале