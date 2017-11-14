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Ноя. 14, 2017
просмотры: 123

Светлана Ходченкова показала упругую грудь

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В "Геликон-опере" в тринадцатый раз вручили премию Glamour "Женщина года". Эту награду ежегодно ждут десятки ярких, харизматичных и талантливых представительниц шоу-бизнеса, моды, кино, спорта и искусства. В этом году призы вручили в одиннадцати номинациях. "Женщиной года" признали Светлану Лободу. А "Актрисой года" – Светлану Ходченкову. Но если певица пришла на церемонию в скромном на редкость платье, то актриса, напротив, оголила плечи и подчеркнула упругую грудь, вызвав переполох в зале. 

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