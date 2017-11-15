Пышногрудая 27-летняя Кошкина соблазнила 68-летнего Ричарда Гира

В столице состоялась торжественная церемония представления номинаций профессиональной музыкальной премии BraVo. На мероприятие прибыли и зарубежные артисты – Anastasia, Duran Duran, Busta Rhymes, Andy Garcia, легендарная актриса Софи Лорен и звезда Голливуда Ричард Гир. Из отечественных звезд отметилась ведущая Яна Кокшина. Она оказалась одной из немногих, кому удалось сфотографироваться с Гиром. 27-летняя Яна соблазнила актера своими аппетитными формами, и он даже забыл про юную подругу, с которой прилетел в Москву.
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