Горячие фото самой сексуальной ведущей Первого канала

Ведущая шоу "Короли фанеры" на Первом канале Яна Кошкина стала звездой церемонии награждения музыкальной награды "Золотой граммофон", когда прямо на красной дорожке у нее лопнуло платье. Dni.ru решили собрать самые горячие фото сексуальной ведущей.