Борющаяся с раком Малиновская сильно изменилась

21 декабря в эфире скандально известной передачи Андрея Малахова "Прямой эфир" Маша Малиновская объявила, что столкнулась с ужасным заболеванием. "Моя мама тяжело заболела. У нее обнаружили слово из трех букв, которое мы стараемся не называть. С онкологией столкнулись", – рассказала телеведущая.
Малиновская призналась, что ушла в тень из-за смертельного диагноза. "Ради выздоровления мамы я оставила карьеру и уехала в родной Смоленск", – сообщила она.
Вынужденный отпуск пошел на пользу Маше. Она стала еще красивее. Dni.Ru собрали фотографии Малиновской разных лет, что бы вы сами смогли оценить произошедшие метаморфозы.
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