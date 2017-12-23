Борющаяся с раком Малиновская сильно изменилась

21 декабря в эфире скандально известной передачи Андрея Малахова "Прямой эфир" Маша Малиновская объявила, что столкнулась с ужасным заболеванием. "Моя мама тяжело заболела. У нее обнаружили слово из трех букв, которое мы стараемся не называть. С онкологией столкнулись", – рассказала телеведущая.

Малиновская призналась, что ушла в тень из-за смертельного диагноза. "Ради выздоровления мамы я оставила карьеру и уехала в родной Смоленск", – сообщила она.

Вынужденный отпуск пошел на пользу Маше. Она стала еще красивее. Dni.Ru собрали фотографии Малиновской разных лет, что бы вы сами смогли оценить произошедшие метаморфозы.