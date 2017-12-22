Прилизанная Ваенга показала Куценко грудь

В Москве состоялась церемония вручения премии Владимира Высоцкого "Своя колея". На сцене отметилось множество отечественных знаменитостей. Однако особое внимание СМИ привлекла певица Елена Ваенга. Артистка появилась на публике в провокационном наряде, демонстрирующем упругую грудь. Завершали образ гладко зачесанные в тугой пучок волосы и ярко-красная помада.
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