Пушистая Принцесса покорила мир

Пушистая кошка по кличке Принцесса Аврора стала настоящей звездой в Сети. За ее страницей в Instagram следят больше 250 тысяч человек. Кошка породы рэгдолл редкого окрала голубой биколор снимается в рекламе и позирует для фотосессий. Насладиться ее снимками можно и в галерее Dni.Ru.
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