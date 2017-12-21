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Дек. 21, 2017
просмотры: 123

Пушистая Принцесса покорила мир

567

Пушистая кошка по кличке Принцесса Аврора стала настоящей звездой в Сети. За ее страницей в Instagram следят больше 250 тысяч человек. Кошка породы рэгдолл редкого окрала голубой биколор снимается в рекламе и позирует для фотосессий. Насладиться ее снимками можно и в галерее Dni.Ru.

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