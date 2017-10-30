Семейный разврат Берковой и Стоянова

Звезда фильмов для взрослых Елена Беркова и ее супруг, актер Андрей Стоянов обвенчались на Кипре. Радостной новостью актриса поделилась со своими поклонниками в социальной сети Instagram, опубликовав фото и видео. Dni.ru решили опубликовать самые пикантные снимки, характеризующие семейную жизнь яркой парочки.
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