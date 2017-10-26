Ходченкова спрятала живот под свободным пальто

В столичном кинотеатре "Пионер" состоялась премьера фильма Алисы Хазановой "Осколки". На мероприятии собралось множество известных людей. Однако особое внимание представители СМИ обратили на актрису Светлану Ходченкову. Актриса пришла на сеанс в свободном пальто, которое полностью скрывало фигуру. Отметим, что в последнее время Светлана редко посещает светские мероприятия.
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