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Окт. 26, 2017
просмотры: 123

Ходченкова спрятала живот под свободным пальто

567

В столичном кинотеатре "Пионер" состоялась премьера фильма Алисы Хазановой "Осколки". На мероприятии собралось множество известных людей. Однако особое внимание представители СМИ обратили на актрису Светлану Ходченкову. Актриса пришла на сеанс в свободном пальто, которое полностью скрывало фигуру. Отметим, что в последнее время Светлана редко посещает светские мероприятия.

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