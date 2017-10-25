Родившая Кожевникова произвела фурор своим видом

В Москве состоялась премьера фильма Алексея Учителя "Матильда". Показ прошел при поддержке известного глянцевого журнала InStyle. Для мероприятия издание специально оборудовало стену, украсив ее розами и растительностью. На фоне ее снялись множество представителей отечественного шоу-бизнеса.
Однако особое внимание привлекла к себе родившая третьего сына актриса Мария Кожевникова. На фоне одетых в темные наряды коллег Маша выглядела свежо и ярко в пальто нежного розового цвета и свитере и брюках светлого оттенка. Актриса сияла улыбкой и буквально произвела фурор среди фанатов, не скрывая своей изменившейся после родов фигуры и ничуть не стыдясь лишних килограммов.
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