Разукрашенная Навка вышла на подиум с собаками

В парке "Зарядье" состоялся показ Bosco Fresh. Новую коллекцию одежды демонстрировали звезды спорта и шоу-бизнеса.

Самой яркой моделью многие сочли фигуристку Татьяну Навку. Она появилась на подиуме в сопровождении двух собак северной породы. Dni.Ru собрали лучшие фотографии с мероприятия.