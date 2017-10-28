Разукрашенная Навка вышла на подиум с собаками

В парке "Зарядье" состоялся показ Bosco Fresh. Новую коллекцию одежды демонстрировали звезды спорта и шоу-бизнеса.
Самой яркой моделью многие сочли фигуристку Татьяну Навку. Она появилась на подиуме в сопровождении двух собак северной породы. Dni.Ru собрали лучшие фотографии с мероприятия.
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