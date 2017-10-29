Шикарная жизнь скромника Галкина

Знаменитый российский юморист Максим Галкин оказался в центре громкого скандала. Некоторым подписчикам в социальной сети Instagram не понравилась шутка артиста по поводу гостиниц для бедных.
Звезду начали упрекать в том, что он ведет слишком красивую жизнь и далек от простого народа. Юморист дал ответ на критику: он заявил, что передвигается по стране в обычном поезде, как и многие россияне. Dni.Ru собрали снимки, которые лучше всего показывают шикарные будни скромника Галкина.
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