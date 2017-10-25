Чем запомнится Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Сегодняшний день Mercedes-Benz Fashion Week Russia стал заключительным на площадке ЦВЗ "Манеж". 26 октября площадка MBFW Russia переместится в Музей Москвы, где свои коллекции покажет новое поколение московской моды. Музей Моды и Музей Москвы представят выставку-презентацию двадцати молодых московских дизайнеров и художников. A пока Dni.Ru вспоминают показы последних двух дней Недели.
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