Чем запомнится Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Сегодняшний день Mercedes-Benz Fashion Week Russia стал заключительным на площадке ЦВЗ "Манеж". 26 октября площадка MBFW Russia переместится в Музей Москвы, где свои коллекции покажет новое поколение московской моды. Музей Моды и Музей Москвы представят выставку-презентацию двадцати молодых московских дизайнеров и художников. A пока Dni.Ru вспоминают показы последних двух дней Недели.

