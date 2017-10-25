Звезды посмотрели скандальный фильм "Матильда"

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера картины Алексея Учителя "Матильда", которая задолго до выхода на экраны обросла скандальной славой. Посмотреть фильм пришло множество представителей отечественного шоу-бизнеса, политики, служители церкви и общественные деятели. Не обошлось без одиночного пикета и акции протеста.
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