Звезды посмотрели скандальный фильм "Матильда"

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера картины Алексея Учителя "Матильда", которая задолго до выхода на экраны обросла скандальной славой. Посмотреть фильм пришло множество представителей отечественного шоу-бизнеса, политики, служители церкви и общественные деятели. Не обошлось без одиночного пикета и акции протеста.