Родственница принцессы Дианы стала звездой Instagram

Племянница принцессы Дианы, дочь ее родного брата Чарльза Спенсера и модели Виктории Локвуд, Китти Спенсер заявила о себе на прошедшей в Милане Неделе моды. Журналисты и прочая заинтересованная общественность немедленно разыскали молодую леди на просторах интернета. Dni.ru не остались в стороне.