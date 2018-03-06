Родственница принцессы Дианы стала звездой Instagram

Племянница принцессы Дианы, дочь ее родного брата Чарльза Спенсера и модели Виктории Локвуд, Китти Спенсер заявила о себе на прошедшей в Милане Неделе моды. Журналисты и прочая заинтересованная общественность немедленно разыскали молодую леди на просторах интернета. Dni.ru не остались в стороне.
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