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Март 6, 2018
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Родственница принцессы Дианы стала звездой Instagram

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Племянница принцессы Дианы, дочь ее родного брата Чарльза Спенсера и модели Виктории Локвуд, Китти Спенсер заявила о себе на прошедшей в Милане Неделе моды. Журналисты и прочая заинтересованная общественность немедленно разыскали молодую леди на просторах интернета. Dni.ru не остались в стороне.

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