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Март 5, 2018
просмотры: 123

Валерия в странном виде пришла на шоу к шикарной Ани Лорак

567

Ани Лорак закатила грандиозное шоу в СК "Олимпийский". Поддержать концерт певицы под названием DIVA пришло множество знаменитых коллег артистки. Особенно выделилась Валерия. Популярная исполнительница появилась на мероприятии в простом наряде, без укладки и с минимумом макияжа. Фанаты немедленно задались вопросом, почему Валерия предпочла не наряжаться для шоу Ани Лорак.

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