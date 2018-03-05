Валерия в странном виде пришла на шоу к шикарной Ани Лорак

Ани Лорак закатила грандиозное шоу в СК "Олимпийский". Поддержать концерт певицы под названием DIVA пришло множество знаменитых коллег артистки. Особенно выделилась Валерия. Популярная исполнительница появилась на мероприятии в простом наряде, без укладки и с минимумом макияжа. Фанаты немедленно задались вопросом, почему Валерия предпочла не наряжаться для шоу Ани Лорак.