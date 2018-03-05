Жуткие платья премии "Оскар"

В Америке состоялась юбилейная, 90-ая, церемония вручения самой престижной кинонаграды "Оскар". По красной дорожке прошлось множество знаменитостей, однако, по мнению модных критиков, лишь единицы смогли продемонстрировать безупречный вкус. Dni.ru составили подборку нарядов тех звезд, кто не оправдал надежд стилистов.
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