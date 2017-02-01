Ходченкова и Барановская поздравили "Иванушку" с 34-летием

Солист популярнейшего трио "Иванушки International" Кирилл Туриченко с размахом отметил свое 34-летие в московском караоке. Более сотни гостей поздравили певца и вручили ему подарки. Среди пришедших блистали сексапильная жена Андрея Григорьева-Аполлонова Мария, солистки группы "Фабрика", Светлана Ходченкова, Юлия Барановская и многие другие.

Ради бывшей жены Андрея Аршавина именинник совершил настоящий подвиг. Он собственноручно нарезал десять(!) килограммов винегрета, который телеведущая оценила на высший балл. "Честно, всю ночь резал овощи", – признался Туриченко.

Для Кирилла, обожающего Париж, сделали огромный торт, выполненный в виде главной достопримечательности столицы Франции – Эйфелевой башни. Ее счастливый "Иванушка" первым делом и надкусил.