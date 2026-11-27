Легендарный телеведущий Николай Дроздов вновь заставил поклонников поволноваться, серьезно пострадав во время занятий спортом на собственной даче.



Беда пришла откуда не ждали: 88-летний Николай Николаевич Дроздов, чей оптимизм и бодрость духа всегда восхищали зрителей, получил тяжелую травму. Пытаясь установить личный рекорд на велотренажере, знаменитый ведущий не справился с нагрузкой и неудачно упал. Итог оказался плачевным — пять сломанных ребер.

Трагедия произошла еще в сентябре. Целый месяц легенда телевидения провел в клинике, сражаясь с последствиями падения. Сейчас Николай Николаевич наконец вернулся в родные стены, но его восстановление требует огромных сил и терпения. По информации СМИ, передвигаться самостоятельно ему пока непросто: сейчас он ходит с двумя палочками, а дважды в неделю занимается на специальных реабилитационных тренажерах.

Главной опорой и защитником Николая Николаевича стала его супруга Татьяна. Именно она берет на себя роль строгого, но любящего тренера, мягко, но настойчиво заставляя мужа не пропускать важные физические нагрузки.

Однако самое удивительное изменение коснулось питания телеведущего. По настоятельному совету врачей, Николаю Николаевичу пришлось совершить настоящий подвиг над собой: он отказался от веганства, которого придерживался более сорока лет. Отказ от мяса был его принципиальной позицией, но ради скорейшего заживления костей и укрепления организма легендарный зоолог мудро решил сменить рацион. К столь радикальным переменам в меню Николай Николаевич отнесся с присущим ему спокойствием и философией.

Сейчас жизнь прославленного ведущего протекает в тишине и спокойствии. Большую часть времени он проводит с любимой женой: пара коротает вечера за книгами и изучением испанского языка. От шумных встреч с друзьями Николай Николаевич пока воздерживается, предпочитая восстанавливать силы в домашнем уюте.

Напомним, это не первое серьезное испытание для Дроздова. В 2023 году он уже попадал в больницу с аналогичной травмой — тогда он сломал восемь ребер после падения на льду. Поклонники искренне верят, что стойкость и любовь близких помогут Николаю Николаевичу преодолеть и это испытание, ведь его жизнелюбие — пример для миллионов россиян.