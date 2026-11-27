Московский зимний сезон в этом году начнется задолго до новогодних праздников. Уже в декабре можно будет побывать на экскурсии в старинной усадьбе, покататься на коньках среди кинодекораций или провести вечер в концертном зале. Причем многие мероприятия пройдут не только в центре столицы, но и в жилых районах.

С 1 декабря стартует новый сезон проекта «Зима в Москве». На этот раз он пройдет под девизом «Тепло большого города». Значительная часть программы рассчитана на семейный отдых, и выбрать занятие по интересам смогут представители разных поколений.

Знакомый город с новой стороны

Один из интересных зимних маршрутов – по историческим усадьбам Москвы. Некоторые из них хорошо известны горожанам, другие еще предстоит открыть для себя.

В рамках фестиваля «Усадьбы Москвы» в исторических имениях будут проходить лекции, экскурсии и творческие встречи. Знакомство с архитектурой и историей столицы можно превратить в небольшое путешествие, рассчитанное на несколько выходных. Для этого придумали специальную игру, участникам которой предстоит посетить 18 усадеб и собрать отметки в специальной карте.

В усадьбе Льва Толстого в Хамовниках также заработает почта. Зимние мероприятия здесь приурочат к предстоящему 200-летию со дня рождения писателя.

Историческую тематику продолжат и на других городских площадках. На Кузнецком Мосту появится ретропоезд «Московский экспресс», а на Манежной площади можно будет примерить исторические костюмы и принять участие в театрализованных постановках. Любителей литературы ждут в Музее-усадьбе Льва Толстого в Хамовниках, где по выходным будут показывать спектакли домашнего театра.

Декабрь традиционно станет насыщенным месяцем и для любителей музыки. В концертном зале «Зарядье» состоится зимний фестиваль, объединяющий разные музыкальные жанры – от оперы до джаза. Отдельную программу подготовят для юных слушателей, которым только предстоит познакомиться с миром академической музыки.

А ближе к новогодним праздникам центрами притяжения станут площадки фестиваля «Путешествие в Рождество». Помимо концертов и театральных представлений, здесь будут проходить творческие и кулинарные мастер-классы. За подарками ручной работы можно будет отправиться на ВДНХ, где в конце декабря откроется фестиваль народных промыслов «Заповедный сувенир».

Не время сидеть дома

Холодная погода – не повод отказываться от привычки активно проводить выходные. Тем более что для многих зимних развлечений не требуется ни специальной подготовки, ни собственного спортивного инвентаря. Достаточно выбрать подходящую площадку и отправиться туда всей семьей.

Одним из самых популярных зимних развлечений по-прежнему остается катание на коньках. Большая ледовая площадка уже открылась у Северного речного вокзала. Здесь можно провести несколько часов на свежем воздухе, а затем согреться в кафе. Необычные впечатления обещает каток в кинопарке «Москино», расположенный среди съемочных декораций. Тем, кто пока неуверенно чувствует себя на льду, помогут инструкторы.

На ВДНХ обычное катание можно будет совместить с бесплатными тренировками, спортивными играми и семейными эстафетами. Для любителей хоккея подготовят отдельную программу, а желающие увидеть выставочный комплекс в непривычной обстановке смогут посетить ночные сеансы катания.

При этом заниматься спортом можно будет и рядом с домом. В декабре начинается зимний сезон проекта «Мой спортивный район». Тренировки пройдут во дворах, парках и на городских спортивных площадках. Помимо традиционных зимних видов спорта, в программе предусмотрены занятия йогой, растяжкой и танцевальным фитнесом в крытых помещениях.

Совместить активный отдых с заботой о здоровье можно будет в «Лужниках» и на Рождественском бульваре. Здесь будут работать павильоны здорового долголетия, где посетителям предложат пройти экспресс-диагностику и получить индивидуальные рекомендации.

Время новых открытий

Интересным вариантом семейного досуга может стать знакомство с миром кино. Киностудия Горького приглашает на экскурсии, во время которых расскажут, как создавались фильмы, на которых выросло не одно поколение зрителей. Взрослым наверняка будет любопытно увидеть костюмы и реквизит из «Морозко», «Гостьи из будущего» или «Королевства кривых зеркал», а детям — узнать, как устроен съемочный процесс.

Попробовать себя в роли участников съемок можно будет в кинопарке «Москино». Помимо знакомства с декорациями и секретами кинопроизводства, гостей ждут квесты, спектакли и традиционные зимние забавы.

Не менее увлекательными могут оказаться прогулки по московским лесопаркам. Зима – подходящее время для знакомства с природой большого города.

Во время бесплатных экологических экскурсий специалисты расскажут, какие птицы остаются зимовать в Москве, как животные приспосабливаются к холодам и почему даже такое простое занятие, как подкормка птиц, требует определенных знаний. Маршруты пройдут по Лосиному Острову, Битцевскому лесу и другим природным территориям столицы.

Для тех, кто предпочитает более спокойный досуг, в парках организуют творческие и образовательные занятия. Причем не только для детей – взрослые тоже смогут попробовать себя в рисовании, вокале или освоить новое увлечение.

Больше времени друг для друга

В программе зимнего сезона особое внимание уделено совместному досугу людей разных поколений. Даже обычную семейную прогулку можно разнообразить посещением выставки, катка или творческой мастерской.

При этом необязательно заранее планировать все выходные – многие мероприятия будут проходить в районных парках и на площадках рядом с домом.

Особое место в новом сезоне займут инициативы, связанные с благотворительностью и помощью тем, кто нуждается в поддержке. Ведь праздничная атмосфера города зависит не только от украшенных улиц, нарядных елок и ярких представлений, но и от самих его жителей.

Зимний сезон продлится и после окончания новогодних каникул. Впереди несколько месяцев, за которые можно открыть для себя новые места, найти интересное увлечение или завести собственную семейную традицию. Познакомиться с программой и выбрать подходящие мероприятия можно на официальном сайте проекта «Зима в Москве».