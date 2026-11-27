В стоматологических поликлиниках региона для раннего выявления онкологии полости рта проводят люминесцентную стоматоскопию. Обследование бесплатное и помогает обнаружить патологические изменения на ранней стадии.

«Метод люминесцентной стоматоскопии отличается высокой эффективностью, безопасностью и отсутствием дискомфорта для пациента. С начала года такое обследование прошли более 310 тыс. человек, у 112 из них выявлены изменения, требующие дополнительного наблюдения и консультации онколога», – сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Процедура проходит с помощью специальной лампы и очков. На приёме стоматолог направляет люминесцентный свет в полость рта, и участки с отклонениями от нормы светятся иначе, что позволяет заподозрить онкологическое заболевание. Диагностику проводят бесплатно на приёме у стоматолога в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».