На Бартеневской улице в Южном Бутове начали строить школу "Ботаника" на 825 учеников. Работы планируют завершить в 2029 году, после чего здание передадут городу.

О проекте Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере «Макс». Школа появится в составе жилого комплекса. Ее возводят в рамках масштабного инвестиционного проекта.

Для фасадов архитекторы выбрали природные оттенки оранжевого. Такое оформление связано с расположением здания: неподалеку находятся парки «Аллея Славы» и «Южное Бутово». Осенняя палитра сочетается и с названием будущей школы — «Ботаника».

Учебные помещения распределят между двумя блоками. Правое крыло отведут начальным классам, левое — средней и старшей школе. Помимо основных кабинетов, у младших школьников будут кабинет иностранного языка и лабораторно-исследовательский комплекс. Для учеников постарше оборудуют мастерские для творчества, обработки дерева и металла.

В здании предусмотрены два универсальных спортивных зала. На прилегающей территории обустроят площадки для баскетбола, волейбола и мини-футбола, дорожку для спортивной ходьбы и прыжковую зону с песком. Здесь также разместят тренажеры и оборудование для воркаута.

«Спортплощадки будут доступны для всех жителей ЖК», — отметил Собянин.

Таким образом, пользоваться уличной спортивной инфраструктурой смогут не только ученики. Жители комплекса получат место для тренировок и командных игр рядом с домом.