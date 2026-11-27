Развод после 16 лет брака – это всегда драма, но для Полины Дибровой финальной точкой стала не измена.



Расставание Полины и Дмитрия Дибровых в прошлом году прогремело на всю страну, но, вопреки ожиданиям, обошлось без грязных скандалов. Полина решила раз и навсегда расставить точки над "i" и призналась: причина не в предательстве, а в том, что чувства, которые когда-то горели ярко, просто переросли в дружеские. Однако переломный момент случился именно тогда, когда она осознала, что хочет совсем другой жизни.

"Я понимала, что хочу пойти в другую жизнь. Именно в этот момент мне повстречался Роман (сосед, ставший позже избранником Полины. — Прим. ред.)", — честно выдала она в интервью психологу Наталии Меркуловой.

Этот эпизод стал для нее откровением. Полина признается: долгое время она видела в Романе лишь приятеля, но в один день все изменилось. Она взглянула на соседа другими глазами и поняла: это тот самый сигнал, что пора заканчивать старую главу. Это было честно, открыто и бесповоротно.

Несмотря на кажущуюся легкость ухода, Полина не скрывает: разрыв дался очень тяжело всем участникам. Никто не учит нас, как правильно расставаться, когда за плечами 16 лет совместного пути и трое сыновей. Однако, как отмечает красавица, самое главное — это взаимное уважение и осознание того, что дети остаются общим приоритетом.