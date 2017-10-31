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Окт. 31, 2017
просмотры: 123

Шикарная жизнь сексуальной внучки Кобзона

567

На днях Иосиф Кобзон вышел в свет со своими внучками Мишель Раппопорт и Анитой Кобзон. Мишель произвела неизгладимое впечатление на представителей СМИ. Журналисты немедленно бросились шерстить интернет в поисках аккаунтов девушки в различных соцсетях. Их труды не прошли впустую. 17-летняя внука мэтра ведет шикарный образ жизни и обладает изумительной фигурой.

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